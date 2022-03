Empresas russas podem trabalhar 'tranquilamente' na Crimeia, diz Putin

O presidente russo, Vladimir Putin, disse na quinta-feira (17) que as diversas sanções contra Moscou permitirão que as empresas do país se estabeleçam "tranquilamente" na península ucraniana anexada da Crimeia.



"Os grandes grupos russos, que temiam sanções, agora não têm nada a temer. Eles podem vir tranquilamente para a península, especialmente os bancos, e trabalhar ativamente na região", disse Putin.



"As restrições contra a Rússia criaram inúmeros problemas, mas não é só isso, também abriram novas possibilidades", lembrou, em uma reunião do governo sobre a situação econômica na Crimeia, oito anos após sua anexação por Moscou.



Após essa anexação, seguida por uma primeira série de sanções ocidentais contra Moscou, importantes grupos russos não investiram na Crimeia, por medo de serem sancionados.



Mas em retaliação à intervenção militar russa na Ucrânia que começou em 24 de fevereiro, o Ocidente adotou um pacote de sanções sem precedentes contra várias empresas russas.



Essas sanções paralisaram parte do sistema bancário e financeiro do país e provocaram o colapso do rublo, além de desencadear a inflação.



Diante dessas sanções, Putin prometeu na quarta-feira aumentar "o mínimo vital (salário mínimo), os salários dos funcionários públicos", bem como as pensões, para superar a "guerra" econômica ocidental.