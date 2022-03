Reino Unido implantará sistema de defesa antimísseis na Polônia

O Reino Unido em breve implantará seu sistema antimísseis de médio alcance Sky Sabre na Polônia, anunciou o secretário de Defesa britânico Ben Wallace nesta quinta-feira (17) em Varsóvia.



O objetivo é ajudar a Polônia a proteger seu espaço aéreo de uma possível agressão russa no contexto da guerra na Ucrânia, segundo ele.



"Posso anunciar que decidimos implantar o Sky Sabre, um sistema de mísseis antiaéreos de médio alcance, na Polônia junto com uma centena de pessoas", disse Wallace às câmeras após uma reunião com seu colega polonês Mariusz Blaszczak.



Ele também enfatizou que "a Polônia carrega grande parte do fardo das consequências desta guerra" e disse que o Reino Unido protegerá o espaço aéreo polonês "de qualquer agressão adicional da Rússia".



SKY