O presidente americano, Joe Biden, conversará com seu homólogo chinês, Xi Jinping, na sexta-feira (17), principalmente sobre a guerra na Ucrânia - informou a Casa Branca nesta quinta-feira.



"Os dois líderes discutirão como administrar a competição entre nossos dois países, assim como a guerra da Rússia na Ucrânia e outros temas de interesse comum", acrescentou.



Pequim se recusou a condenar sua aliada Moscou pela invasão da Ucrânia, enquanto culpa a escalada das tensões pela expansão da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) para o leste.