HRW exige que Ucrânia pare de violar os direitos dos prisioneiros russos

A organização Human Rights Watch (HRW) exigiu que a Ucrânia pare de exibir publicamente os prisioneiros de guerra russos, ao destacar que isto viola as convenções de Genebra.



"As autoridades ucranianas devem parar de postar nas redes sociais e de mensagens vídeos de soldados russos prisioneiros para expô-los em público, em especial os que são humilhantes ou ameaçadores", afirmou a HRW em um comunicado.



"Os tratamentos infligidos aos prisioneiros de guerra violam as proteções previstas nas convenções de Genebra sobre o direito internacional humanitário", acrescenta a nota.



A Ucrânia divulgou vídeos de prisioneiros russos e os fez desfilar diante da imprensa, obrigando-os soldados a expressar arrependimento, um uso político que também foi denunciado pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha.



"A obrigação de proteger os prisioneiros de guerra da curiosidade pública, assim como de resguardá-los de intimidações e humilhações, é parte dos requisitos para assegurar um tratamento humano e proteger suas famílias", disse Aisling Reidy, consultora jurídica da organização.