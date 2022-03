França acusa Rússia de 'fingir' negociar com Ucrânia

O ministro francês das Relações Exteriores, Jean-Yves Le Drian, acusou a Rússia, nesta quinta-feira (17), de "fingir negociar" um cessar-fogo com a Ucrânia, enquanto continua sua ofensiva no país vizinho deflagrada em 24 de fevereiro.



A "lógica russa (...) baseia-se no tripé habitual: bombardeios indiscriminados, supostos 'corredores' humanitários (...) e conversas sem outro propósito a não ser fingir que estão negociando", disse Le Drian ao jornal "Le Parisien".



Russos e ucranianos seguiram negociando na quarta-feira. Moscou afirma que as discussões estão concentradas em um futuro "status" de neutralidade para a Ucrânia, seguindo os modelos da Suécia, ou da Áustria.



Kiev rejeita essas comparações. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, já manifestou sua disposição de renunciar a qualquer adesão da Ucrânia à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), um dos principais argumentos usados pela Rússia para lançar a invasão.



"A Rússia optou por continuar usando suas armas" e "rejeita, por enquanto", o cessar-fogo, acrescentou Le Drian, insistindo em ressaltar o "desejo" de Moscou de buscar uma "capitulação ucraniana" e suas demandas "maximalistas".