Cargueiro dos Emirados naufraga perto da costa do Irã

Um navio de carga dos Emirados Árabes Unidos afundou nas águas do Golfo frente ao Irã, onde uma operação de resgate foi lançada para salvar a tripulação - informou um funcionário local de segurança marítima e portuária à agência oficial de notícias Irna, nesta quinta-feira (17).



"Um cargueiro dos Emirados que transportava carros afundou a cerca de 50 quilômetros de Asaluyeh", na província de Bushehr, e "foi lançada uma operação de busca para resgatar os 30 membros da tripulação", acrescentou a fonte.



O nome do navio não foi divulgado.



Na quarta-feira (16), a organização meteorológica local emitiu um "alerta vermelho", devido a ventos violentos e turbulências no mar nesta área.



Asaluyeh, um porto na costa sul do Irã localizado na província de Bushehr, é um importante centro petroquímico no Golfo.