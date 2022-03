Cessar-fogo pode estar perto

A guerra entre Rússia e Ucrânia, iniciada em 24 de fevereiro deste ano após tropas russas invadirem territórios ucranianos, pode estar com os dias contados. Segundo informações do Financial Times, jornal da Inglaterra, um plano de neutralidade foi elaborado entre os países para acabar com o conflito e devolver a paz à Ucrânia. Ainda de acordo com informações do jornal inglês, o plano contém 15 pontos. O principal deles diz respeito à adesão da Ucrânia à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), um dos grandes motivos para o ataque russo.





No tratado, a Ucrânia teria que renunciar às ambições de adesão à Otan, tendo em troca garantias de segurança. Volodymyr Zelensky, inclusive, ponderou na terça-feira o recuo quanto a essa entrada na Otan, fundada em 1949 por Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, França, Islândia, Itália, Luxemburgo, Noruega, Holanda, Portugal e Reino Unido.





“Entendemos que a Ucrânia não é membro da Otan. Entendemos isso, somos pessoas razoáveis. Durante anos ouvimos falar de portas supostamente abertas. Mas já ouvimos que não devemos entrar lá. Isso é verdade e temos que reconhecer (...) Precisamos de novos formatos de cooperação, de uma nova determinação. E, se não pudermos entrar pelas portas abertas, devemos cooperar com comunidades que nos ajudarão e nos protegerão e ter garantias separadas", disse.





Presidente da Rússia, Vladimir Putin considera a Otan como uma forma de os Estados Unidos se posicionarem politicamente. O russo vê a adesão da Ucrânia – vizinha russa e independente da ex-União Soviética desde agosto de 1991 – à aliança como uma ameaça ao país euro-asiático. Os negociadores russos e ucranianos conversam atualmente sobre um compromisso para a neutralidade da Ucrânia que tenha como modelo a Suécia e a Áustria, informou o Kremlin.





“De fato, esta é a opção que se negocia atualmente e que poderia ser considerada um compromisso”, afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov. A Ucrânia pede “garantias em termos de segurança” nas negociações com a Rússia e rejeita a ideia de adotar uma “neutralidade” que tenha como modelo a Suécia ou a Áustria, anunciou a presidência do país. “A Ucrânia está em uma guerra direta com a Rússia. Portanto, o modelo só pode ser 'ucraniano' e apenas com base em garantias sólidas em termos de segurança”, afirmou o negociador Mikhailo Podolyak, em comentários publicados pelo gabinete do presidente Volodymyr Zelensky.





Ataques





Enquanto as negociações ocorrem, os bombardeios russos prosseguem. Um teatro utilizado como abrigo por “centenas de civis” foi fortemente danificado por um ataque aéreo russo em Mariupol, anunciou ontem a prefeitura desta cidade sitiada do sudeste da Ucrânia. “O avião jogou uma bomba no prédio onde centenas de civis estão abrigados. É impossível estabelecer o balanço de vítimas neste momento, porque os bombardeios continuam”, escreveu a prefeitura no Telegram.