Tribunal da ONU ordena retirada russa

A Corte Internacional de Justiça (CIJ), o mais alto tribunal da ONU, ordenou à Rússia, ontem, que suspenda imediatamente suas operações militares na Ucrânia. “A Federação Russa deve suspender imediatamente as operações militares iniciadas em 24 de fevereiro de 2022 em território ucraniano”, declarou o juiz-presidente da CIJ, Joan Donoghue. “A corte está bem ciente da magnitude da tragédia humana na Ucrânia” e está "profundamente preocupada com o uso da força russa, que levanta problemas muito sérios de direito internacional”, disse Donoghue durante uma audiência.





A corte se expressou no âmbito de um procedimento de emergência lançado por Kiev alguns dias após o início da invasão russa em 24 de fevereiro. A Ucrânia pediu ao mais alto tribunal da ONU que ordenasse Moscou que parasse sua invasão imediatamente, à espera de um veredicto sobre a substância do conflito entre os dois países, que pode levar anos. As sentenças da CIJ são vinculantes e não podem ser apeladas, mas o tribunal não tem meios de aplicá-las.