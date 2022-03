Libertado prefeito de Melitopol, na Ucrânia, após ser sequestrado por russos

O prefeito de Melitopol (sul da Ucrânia), sequestrado em 1º de março pelas forças russas, foi libertado, anunciaram nesta quarta-feira (16) as autoridades ucranianas.



Em um vídeo postado no Telegram, vê-se o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, cumprimentando por telefone o prefeito e comemorando por "ouvir a voz de um homem vivo".



"Estou muito melhor. Obrigado por não ter me abandonado. Preciso de um ou dois dias para me recuperar e fico às suas ordens para colaborar com a nossa vitória", responde o prefeito, Ivan Fedorov.



Dasha Zarivna, porta-voz da presidência ucraniana, disse à televisão ucraniana na noite desta quarta-feira que Fedorov foi trocado por nove soldados russos capturados, com idades entre 20 e 21 anos.



"Eles eram basicamente crianças, recrutas que, segundo o Ministério da Defesa russo, não estão presentes na Ucrânia", disse Zarivna.



"Mas o mundo inteiro está mais uma vez vendo que eles estão aqui", acrescentou.



Fedorov estava detido no centro de crise de sua cidade, onde estava lidando com problemas de abastecimento.



No dia seguinte, Zelensky pediu a seu colega francês, Emmanuel Macron, e ao chefe de governo alemão, Olaf Scholz, que o ajudasse com a libertação de Fedorov.



Outro prefeito, o da cidade de Dniprorudné, também no sul, foi capturado no domingo.



Os sequestros foram denunciados pela União Europeia.