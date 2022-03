EUA celebra acordo 'histórico' de migração com a Costa Rica

Os Estados Unidos celebraram o acordo migratório selado com a Costa Rica nesta quarta-feira (16), considerando-o "histórico" e um "passo importante" para resolver a questão dos viajantes ilegais na região.



"Isso marca um passo importante na implementação do plano abrangente do presidente (Joe) Biden para gerenciar de forma colaborativa a migração em nosso hemisfério", declarou o secretário de Estado americano, Antony Blinken, em comunicado.



"Os países da região têm a responsabilidade compartilhada de melhorar a gestão da migração e fornecer proteção e vias legais para as pessoas mais vulneráveis",completou.



Na terça-feira, em San José, o presidente da Costa Rica, Carlos Alvarado, e o secretário de Segurança Interna dos Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, anunciaram a assinatura de um documento bilateral com compromissos para tratar da migração.



O governo da Costa Rica disse que é uma "carta de entendimento" para fortalecer a vigilância das fronteiras e a luta contra o tráfico de pessoas e explorar opções para reforçar os programas atuais para a integração de migrantes, requerentes de asilo e refugiados.



"Buscamos expandir dramaticamente o acesso ao reassentamento e outras vias legais em todo o hemisfério, e perseguir de forma agressiva os contrabandistas que atacam os migrantes para obter lucro", disse Blinken, ecoando as palavras de Biden na semana passada.



Ao receber o presidente colombiano, Iván Duque, em 10 de março, Biden anunciou que pretende assinar uma Declaração regional sobre migração em junho em Los Angeles, quando os Estados Unidos sediarão a Cúpula das Américas. Colômbia, Canadá e México já prometeram seu apoio, segundo a Casa Branca.



A Costa Rica é um dos países de trânsito de migrantes para os Estados Unidos, que entre outubro de 2020 e setembro passado registrou a entrada ilegal de 1,7 milhão de pessoas em sua fronteira com o México, a maioria centro-americanos.



Após a visita de Mayorkas ao México e à Costa Rica na segunda e terça-feira, o subsecretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Meio Ambiente, José W. Fernández, viajará a Tegucigalpa nesta quinta-feira e a San José neste sábado.



O Departamento de Estado disse que se reunirá com a presidente hondurenha, Xiomara Castro, "uma importante parceira dos Estados Unidos", e que também buscará promover investimentos e oportunidades de trabalho para os hondurenhos, além de apoiar a luta contra a corrupção.



Em San José, participará de uma Cúpula da Aliança para o Desenvolvimento na Democracia (ADD), da qual participarão Alvarado e seus homólogos da República Dominicana, Luis Abinader, e do Panamá, Laurentino Cortizo.