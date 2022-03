Segunda dose de reforço anticovid fornece 'benefícios marginais' contra ômicron, revela estudo

Uma segunda dose de vacinas de mRNA existentes contra a covid-19 pode ter apenas "benefícios marginais" para adultos jovens saudáveis, de acordo com um novo estudo israelense publicado nesta quarta-feira (16).



Os autores do estudo, liderado por Gili Regev-Yochay, escreveram que a pesquisa parece indicar que as vantagens das três doses da vacina projetadas contra a cepa original do coronavírus atingem o pico em termos de resposta imunitária.



Além disso, reforços adicionais apenas restauraram a imunidade diminuída, em vez de elevá-la a novos patamares.



"Observamos baixa eficácia da vacina contra infecções em profissionais de saúde, bem como cargas virais relativamente altas que sugeriam que os infectados eram infecciosos. Portanto, uma quarta vacinação de profissionais de saúde jovens e saudáveis pode ter apenas benefícios marginais", apontaram.



A pesquisa, publicada no New England Journal of Medicine, avaliou 270 profissionais de saúde do Sheba Medical Center de Tel Aviv que receberam uma segunda dose de reforço das vacinas Pfizer ou Moderna, quatro meses após receberem três vacinas da Pfizer.



A idade de cada um foi comparada com a de dois participantes de um grupo de controle que receberam apenas três doses de Pfizer, com a idade média dos grupos variando de 50 a 60 anos.



No geral, a quarta injeção foi considerada segura e aumentou os anticorpos neutralizantes dos receptores - que impedem o coronavírus de infectar as células - a níveis comparáveis aos logo após a terceira dose, antes que os níveis de anticorpos começassem a diminuir com o passar do tempo.



Aqueles que receberam uma quarta dose de Pfizer foram 30% menos propensos a serem infectados do que aqueles que receberam três doses, enquanto aqueles que receberam Moderna foram 18% menos propensos.



