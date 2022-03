Libertado prefeito de Melitopol, na Ucrânia, após ser sequestrado por russos

O prefeito de Melitopol (sul da Ucrânia), sequestrado em 1º de março pelas forças russas, foi libertado, anunciaram nesta quarta-feira (16) as autoridades ucranianas.



Em um vídeo postado no Telegram, vê-se o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, cumprimentando por telefone o prefeito e comemorando por "ouvir a voz de um homem vivo".



"Estou muito melhor. Obrigado por não ter me abandonado. Preciso de um ou dois dias para me recuperar e fico às suas ordens para colaborar com a nossa vitória", responde o prefeito, Ivan Fedorov.



Este último tinha sido detido no centro de crise de sua cidade, onde cuidada de questões de abastecimento.



No dia seguinte, Volodimir Zelensky pediu a seu colega francês, Emmanuel Macron, e ao chefe de governo alemão, Olaf Scholz, que o ajudasse com a libertação de Fedorov.



Outro prefeito, o da cidade de Dniprorudné, também no sul, foi capturado no domingo.



Os sequestros foram denunciados pela União Europeia.