Biden chama Putin de 'um criminoso de guerra'

O presidente americano, Joe Biden, chamou nesta quarta-feira (16) o contraparte russo, Vladimir Putin, de um "criminoso de guerra" pela violenta invasão da vizinha, Ucrânia.



"Eu penso que ele é um criminoso de guerra", disse Biden a jornalistas.



A secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, disse que Biden "falou com o coração" depois de ver imagens na televisão de "ações bárbaras de um ditador brutal na invasão de um país estrangeiro".



Putin determinou uma operação em grande escala na Ucrânia há três semanas, afirmando que a Rússia quer forçar o desarmamento dos militares ucranianos e derrubar o governo pró-ocidente.



As forças armadas da Ucrânia, apoiadas pelo fluxo de armas ocidentais, reagiram, na maioria das vezes, contendo o avanço russo.



As tropas russas se voltaram cada vez mais para ataques a civis, transformando três milhões de ucranianos em refugiados.