Biden confirma ajuda militar adicional à Ucrânia de US$ 1 bilhão

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, confirmou nesta quarta-feira (16) uma ajuda militar adicional de 800 milhões de dólares à Ucrânia, fechando um pacote "sem precedentes" de 1 bilhão de dólares em uma semana para ajudar os militares ucranianos contra a invasão russa.



"A pedido" do presidente ucraniano Volodimir Zelenski em um discurso por videoconferência ao Congresso dos EUA pela manhã, o presidente Biden assinou diante das câmeras o texto que permite essa ajuda.



O montante inclui 200 milhões de dólares aprovados no fim de semana e 800 milhões de dólares em novos fundos de um pacote aprovado pelo Congresso na semana passada.



Como esperado, Biden não atendeu seu pedido para estabelecer uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia porque para Washington isso levaria a um confronto direto com a Rússia e, como já disse antes, a uma "Terceira Guerra Mundial".



O presidente americano prometeu que permitiria que o exército ucraniano se equipasse de forma mais eficaz, ajudando-o a obter sistemas de defesa antiaérea de "maior alcance", conforme solicitado por Kiev.



Gregory Meeks, presidente do Comitê de Relações Exteriores da Câmara, esclareceu à CNN que trata-se do "S-300", sistemas russos de mísseis terra-ar, que podem ser enviados à Ucrânia por outros países membros da Otan.



A Ucrânia também receberá 800 sistemas de defesa aérea "Stinger", 9.000 sistemas antitanque, cerca de 7.000 armas leves (rifles, armas automáticas, pistolas, etc.) e 20 milhões de munições.



Os Estados Unidos também doarão 100 drones, o que, segundo o presidente americano, "ilustra seu compromisso de equipar a Ucrânia com os sistemas mais avançados para sua defesa".



Biden descreveu o presidente russo Vladimir Putin como um "autocrata" que, através da Ucrânia, ataca "a vontade humana de ser livre" e garantiu que "os Estados Unidos estão com as forças da liberdade".



O presidente russo "inflige uma destruição atroz à Ucrânia, ataca prédios residenciais, maternidades, hospitais. É terrível", disse ele.