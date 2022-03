França investiga suposto crime de guerra na morte de cinegrafista da Fox News na Ucrânia

A França abriu uma investigação por suposto crime de guerra após a morte, na segunda-feira, na Ucrânia, de Pierre Zakrzewski, um cinegrafista franco-irlandês da emissora Fox News, informou nesta quarta-feira (16) à AFP o Ministério Público antiterrorista (Pnat).



A fonte explicou que a investigação foi aberta por "dano deliberado contra a vida de uma pessoa protegida pelo direito internacional" e "ataque deliberado contra uma pessoa civil que não participa diretamente das hostilidades".



Pierre Zakrzewski, cinegrafista franco-irlandês da Fox News, e Oleksandra Kuvshynova, uma ucraniana que o acompanhava, foram mortos na segunda-feira em Horenka, noroeste da capital, Kiev, "quando o veículo deles foi crivado de balas", informou em um comunicado a diretora-geral da Fox News Media, Suzanne Scott, acrescentando que eles estavam com o repórter Benjamin Hall, que ficou ferido.



O inquérito foi confiado ao Escritório Central de Luta contra os crimes contra a humanidade, os genocídios e crimes de guerra (OCLCH).



Embora as justiças alemã e espanhola já tenham aberto investigações por "crimes de guerra", dispondo de uma competência universal mais ampla, o Pnat havia informado à AFP que não poderia abrir investigações exceto se a vítima fosse francesa, se o autor do crime de guerra fosse francês ou se o autor da infração tiver residência habitual em solo francês.