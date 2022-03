Um teatro utilizado como abrigo por "centenas de civis" foi fortemente danificado por um ataque aéreo russo em Mariupol, anunciou nesta quarta-feira (16) a prefeitura desta cidade sitiada do sudeste da Ucrânia.



"O avião jogou uma bomba no prédio onde centenas de civis estão abrigados. É impossível estabelecer o balanço de vítimas neste momento, porque os bombardeios continuam", escreveu a prefeitura no Telegram ao postar uma foto do teatro parcialmente destruído.