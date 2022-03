Espanha apreende terceiro iate para investigar se pertence a magnata russo

As autoridades espanholas apreenderam provisoriamente um iate ancorado em Tarragona (nordeste) para investigar se pertence a algum dos magnatas russos sancionados pela União Europeia, informou o Ministério dos Transportes nesta quarta-feira (16).



Com a bandeira das Ilhas Cayman e 135 metros de comprimento, o megaiate "Crescent" está atracado na zona portuária de Port Tarraco - na costa turística do Mediterrâneo catalão - desde 2 de novembro de 2021, e não poderá zarpar enquanto as autoridades espanholas não determinarem sua real titularidade.



"Será verificado se a propriedade, posse ou controle do navio corresponde ou não a uma pessoa singular ou coletiva incluída na lista de pessoas e entidades sancionadas pelo Conselho Europeu em consequência da guerra provocada pela invasão da Ucrânia pela Rússia", disse o ministério em um comunicado.



De acordo com a nota, que não dá detalhes sobre quem poderia ser seu proprietário, este "mega iate" havia solicitado a saída da Capitania Marítima em 4 de março.



A retenção provisória do "Crescent" é a terceira realizada pelas autoridades espanholas desde o início da semana.



Um primeiro iate, o "Valerie", foi confiscado na segunda-feira em Barcelona, conforme anunciado nessa mesma noite pelo presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez.



Este barco estaria ligado a Serguei Chemezov, próximo ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, segundo o jornal El País.



No dia seguinte ficou conhecida a imobilização do "Lady Anastasia", um navio de 48 metros de comprimento, retido em Puerto Adriano, na ilha mediterrânea de Maiorca.



Segundo uma fonte policial, as autoridades suspeitam que o navio pertença a Alexandre Mijeiev, diretor geral da Rosoboronexport, empresa pública russa responsável pela venda de armas.



Serguei Chemezov e Alexandre Mikheiev estão na estão na lista de sancionados pela União Europeia, que foi ampliada na segunda-feira com novos nomes de magnatas como Roman Abramovich, dono do clube de futebol inglês Chelsea.



A resposta ocidental à invasão russa da Ucrânia inclui a apreensão de contas bancárias, mansões e barcos de luxo de magnatas russos.