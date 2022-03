Ataque russo mata civis fugindo de Mariupol, diz exército ucraniano

Mulher durante evacuação de civis em Mariupol, sudeste da Ucrânia (foto: Emre CAYLAK / AFP)

Ataques russos nesta quarta-feira (16) contra civis que fugiam de Mariupol, uma cidade sitiada no sudeste da Ucrânia, deixaram "mortos" e feridos, incluindo uma criança gravemente ferida, anunciou o Exército ucraniano.Um comboio de civis que saiu de Mariupol para Zaporizhzhia foi alvo de vários foguetes Grad por volta das 15h30 (10h30 de Brasília), informou o Exército no Telegram, postando uma foto de uma criança ferida e ensanguentada."De acordo com uma avaliação inicial, há mortos", acrescentou.Após uma série de fracassos, por falta de um cessar-fogo russo-ucraniano, as evacuações se aceleraram em Mariupol, enquanto neste porto estratégico os habitantes carecem de água e comida.Um bombardeio russo na semana passada a uma maternidade nesta cidade provocou clamor internacional.O corredor humanitário usado por comboios de veículos liga Mariupol a Zaporizhzhia mais ao norte, via Berdiansk, cerca de 270 km por estrada.