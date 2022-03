Um poderoso terremoto de 7,3 graus de magnitude sacudiu o leste do Japão na noite de quarta-feira(16), afetando a capital Tóquio e provocando um alerta de tsunami, informou a Agência Meteorológica do Japão.



O epicentro foi na costa da região de Fukushima a uma profundidade de 60 quilômetros e pouco depois de atingir as 23h36 locais, um alerta para ondas de tsunami de um metro foi emitido para partes da costa nordeste.