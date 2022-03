Estrela do Bolshoi e bailarino brasileiro deixam a Rússia por causa de guerra na Ucrânia

A dançarina estrela do Teatro Bolshoi de Moscou, Olga Smirnova, deixou a companhia para se juntar ao Ballet Nacional Holandês, protestando contra a guerra na Ucrânia, disse a companhia holandesa em um comunicado.



"Smirnova denunciou abertamente a invasão russa da Ucrânia, que inviabilizou o trabalho em seu país natal", dizia o texto.



"O Dutch National Ballet é o local ideal para avançar na minha carreira como bailarina. Há muito que penso neste tipo de decisão. As circunstâncias atuais só aceleraram este processo", disse a bailarina.



O texto oficial holandês confirma também a chegada à companhia do bailarino brasileiro Víctor Caixeta (22 anos), solista do Balé Mariinsky de São Petersburgo, decisão que o artista já havia anunciado na semana passada.



Smirnova e Caixeta vão atuar juntos no balé Raymonda (do autor russo Alexander Glazunov), cuja estreia está marcada para 3 de abril, explicou a companhia holandesa.