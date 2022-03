Presidente ucraniano volta a pedir zona de exclusão aérea perante Congresso americano

"Ser o líder do mundo é ser o líder da paz": falando em inglês diante do Congresso americano, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, interpelou Joe Biden diretamente, nesta quarta-feira (16), voltando a pedir a imposição de uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia.



"Você é o líder de uma nação, da sua grande nação. Espero que você seja o líder do mundo. Ser o líder do mundo é ser o líder da paz", declarou Zelensky, em um discurso transmitido por vídeo ao Congresso dos Estados Unidos e aos canais de notícias dos Estados Unidos.



O presidente Joe Biden, que se recusa a impor essa zona de exclusão aérea, alegando que isso constituiria uma escalada muito grande contra Moscou, deve falar hoje às 15h45 GMT (12h45 de Brasília). Entre outros pontos, deve anunciar uma ajuda adicional de segurança à Ucrânia de US$ 800 milhões.



- Pearl Harbor, 11 de Setembro -



Volodymyr Zelensky falou pela primeira vez perante o Congresso americano, após uma iniciativa semelhante nos parlamentos britânico e canadense.



Em um apelo por vezes apaixonado, o presidente ucraniano implorou aos Estados Unidos e a seus aliados ocidentais que façam mais para salvar seu país da invasão russa, lembrando-os das horas mais sombrias de sua História.



"Em sua grande História, vocês têm páginas que permitem que entendam os ucranianos", disse ele às autoridades eleitas americanas.



"Lembrem-se de Pearl Harbor, naquela terrível manhã de 7 de dezembro de 1941, quando seu céu foi escurecido pelos aviões que os atacavam", "lembrem-se do 11 de Setembro, aquele terrível dia de 2001", acrescentou.



"A Europa não experimenta esse terror há 80 anos", frisou.



- "Eu tenho um sonho" -



Referindo-se ao destino de "mais de 100" crianças ucranianas, "cujos corações não batem mais" por causa da guerra, o líder de 44 anos assegurou que não vê "sentido na vida, se não puder parar a morte".



Zelensky também retomou o famoso discurso "I have a dream" ("Eu tenho um sonho", em tradução livre), de Martin Luther King, dizendo: "Eu tenho um sonho, essas palavras são conhecidas por todos vocês. Hoje, posso dizer, tenho uma necessidade, a necessidade de proteger nossos céus. Eu preciso da decisão de vocês, da ajuda de vocês".



"É pedir demais criar uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia, para salvar as pessoas? É pedir demais uma zona de exclusão aérea humanitária?", perguntou, antes de projetar um vídeo de seu país sob as bombas.



Ao final do vídeo, a frase: "Fechem o céu sobre a Ucrânia".



Zelensky foi aplaudido de pé por todos os membros eleitos do Congresso, que receberam broches azuis e amarelos, as cores da bandeira ucraniana.



Sentada na segunda fila e cercada pelos principais nomes do Congresso, a embaixadora ucraniana nos Estados Unidos, Oksana Markarova, também foi aplaudida de pé.



"Slava Ukraini", "Glória à Ucrânia", lançou a presidente da Câmara de Representante, a democrata Nancy Pelosi.