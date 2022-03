Procurador do TPI viajou para a Ucrânia e conversou com Zelensky por videoconferência

O procurador do Tribunal Penal Internacional (TPI), que investiga acusações de crimes de guerra na Ucrânia, visitou o país e se reuniu por videoconferência com o presidente Volodomir Zelensky, informou o tribunal nesta quarta-feira (16).



"Tive o prazer de ter conversas importantes com o presidente durante minha estadia e concordamos que é necessário fazer todos os esforços para garantir o respeito ao direito internacional humanitário e proteger a população civil", disse o procurador Karim Khan citado em um tuíte do TPI.



Na sexta-feira, ele pediu às partes em conflito que não usem armas pesadas e altamente explosivas em áreas povoadas, enquanto os militares russos continuam bombardeando casas e infraestrutura de civis.



O procurador abriu uma investigação sobre a situação na Ucrânia em 3 de março, depois de receber a aprovação de mais de 40 estados do TPI.



Este tribunal, com sede em Haia, foi criado em 2002 para julgar pessoas por crimes de guerra, crimes contra a humanidade e genocídio.