O conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, conversou, nesta quarta-feira (16), com o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, general Nikolay Patrushev, no primeiro contato de alto nível entre Washington e Moscou desde a invasão da Ucrânia - anunciou a Casa Branca.



Sullivan reiterou a oposição dos Estados Unidos à invasão deflagrada em 24 de fevereiro e disse a Patrushev que, "se a Rússia leva a diplomacia a sério, então Moscou deve parar de atacar as cidades e a população da Ucrânia", relata o comunicado.