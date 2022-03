Otan se reúne para discutir ações violentas na guerra nesta quarta (16)

Também participam do encontro Finlândia, Ucrânia, Geórgia, Suécia - que não fazem parte da OTAN - e representantes da União Europeia (UE) (foto: Mandel Ngan/AFP)

Os ministros da Defesa da Organização do Tratado do Atlântico-Norte (OTAN) estão reunidos, na sede da aliança militar, em Bruxelas, na Bélgica, nesta quarta (16), para discutir quais novas medidas devem ser tomadas, tendo em vista a violência da guerra entre Ucrânia e Rússia. Ontem (15), em uma coletiva de imprensa, Jens Stoltenberg, secretário-geral da Otan , expressou preocupação e atenção em relação à possibilidade de um ataque com armas químicas pelas tropas russas infiltradas. Também participam do encontro Finlândia, Ucrânia, Geórgia, Suécia e representantes da União Europeia (UE).Stoltenberg destacou que, caso a operação que inclua armas químicas por parte da Rússia ocorra, a antiga União Soviética (URSS) teria “um alto preço a pagar”, visto que estaria violando o direito internacional. Na última quinta (10), a Rússia acusou os EUA de financiarem programa de armas biológicas na Ucrânia , por ter encontrado algumas evidências em laboratórios do país. De acordo com Stoltenberg, essas afirmações são absurdas.



O uso de armas químicas e biológicas é condenado por órgãos mundiais, pois podem provocar alta taxa de mortalidade e complicações aos seres vivos, oferecendo riscos à humanidade.



No encontro dos ministros, também serão levantadas formas de aumentar a segurança a longo prazo, além do prosseguimento de exercícios militares, fortalecimento de antimísseis e das defesas aéreas e marítimas e reforço da proteção de ataques cibernéticos .



"Isso poderá incluir substancialmente mais forças na parte oriental da Aliança com maior preparação e com mais equipamentos, além das forças da Otan que já foram enviadas aos países que formam parte da Aliança e que são fronteiriços à Ucrânia", disse Stoltenberg.



Pouco antes da reunião começar, a Otan afirmou que continuará fornecendo armamento para a Ucrânia e que os EUA continuarão apoiando o país no conflito.