AIE teme forte 'impacto' da guerra na Ucrânia no fornecimento de petróleo

A Agência Internacional de Energia (AIE) disse, nesta quarta-feira (16), temer um forte "impacto" no fornecimento mundial de petróleo, após as sanções impostas à Rússia pela invasão da Ucrânia, e reduziu sua previsão de demanda para 2022.



"A perspectiva de interrupções em larga escala da produção russa ameaça criar um impacto mundial na oferta de petróleo", escreveu a agência, que assessora países desenvolvidos em política energética, em seu relatório mensal.



A guerra na Ucrânia está criando uma grande volatilidade nos mercados de petróleo, com preços se aproximando de recordes - o petróleo Brent, por exemplo, atingiu US$ 139,13 em 7 de março -, mas que começaram a recuar desde então.



A Rússia é o maior exportador mundial de petróleo e de produtos refinados para o restante do mundo, com 8 milhões de barris diários (mbd).



Estados Unidos e Reino Unido impuseram um embargo ao petróleo russo pela guerra na Ucrânia, mas, na Europa, o setor energético permanece a salvo das sanções da União Europeia (UE).



A AIE observa, contudo, que muitas empresas se afastaram da Rússia por conta própria e estima que, a partir de abril, 3 mbd de petróleo russo podem não estar disponíveis no mercado.



Frente a essas perdas, "há poucos sinais de um aumento da oferta do Oriente Médio, ou de uma realocação significativa dos fluxos comerciais", diz a AIE.



A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e seus aliados na Opep+, grupo que inclui a Rússia, recusam-se, por enquanto, a aumentar a produção para aliviar o mercado. Assim, mantêm um aumento gradual de 400.000 barris diários por mês.



Em relação à demanda, a AIE revisou para baixo sua previsão e, agora, espera-se um aumento de 2,1 mbd para este ano, no total de 99,7 mbd.