O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciará nesta quarta-feira (16) o envio de US$ 800 milhões em ajuda para a Ucrânia, no mesmo dia em que o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, tem previsto discursar virtualmente para congressistas americanos.



A decisão eleva "o total da ajuda anunciada para 1 bilhão de dólares somente na última semana", declarou o funcionário do governo americano, que pediu anonimato.



Zelensky deverá renovar seus pedidos por mais ajuda quando se dirigir ao Congresso virtualmente, enquanto alguns legisladores pressionam a Casa Branca a adotar uma linha mais dura em relação à invasão russa.