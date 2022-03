Dinamarca quer que nascidos depois de 2010 nunca fumem

A Dinamarca anunciou nesta terça-feira (15) um plano para garantir que as gerações futuras nunca fumem, proibindo a venda de produtos com nicotina para qualquer pessoa nascida após 2010.



"Nosso objetivo é que todas as pessoas nascidas em 2010 e depois nunca comecem a fumar ou usar produtos à base de nicotina", declarou o ministro da Saúde, Magnus Heunicke, em entrevista coletiva.



"Se necessário, estamos preparados para proibir a venda a esta geração elevando progressivamente o limite de idade" para comprar estes produtos, explicou.



Atualmente, a lei atual proíbe dinamarqueses menores de 18 anos de comprar tabaco ou fumar cigarros eletrônicos.



No entanto, 31% das pessoas entre 15 e 29 anos fumam, disse o ministro.



Além disso, o tabaco é a principal causa de câncer no país escandinavo e causa 13.600 mortes por ano em uma população de 5,8 milhões de habitantes.



De acordo com uma pesquisa encomendada pela Associação Dinamarquesa do Câncer, 64% dos entrevistados eram a favor deste plano.



Pioneira na luta contra o tabagismo, a Nova Zelândia anunciou em dezembro um plano semelhante que busca proibir progressivamente a venda de tabaco elevando a idade em que pode ser adquirido a partir de 2027.