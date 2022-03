Pfizer pede segunda dose da vacina de reforço anticovid nos EUA

Os laboratórios Pfizer e BioNTech anunciaram nesta terça-feira (15) ter solicitado à Agência de Medicamentos dos Estados Unidos (FDA) que autorize uma dose de reforço adicional de sua vacina contra a covid-19 para maiores de 65 anos.



Em sua demanda, basearam-se em dados procedentes de Israel e analisados quando a variante ômicron circulava amplamente, afirmam as companhias em um comunicado.



Estes dados demonstram, segundo a Pfizer e a BioNTech, que "uma dose de reforço adicional da vacina de RNA mensageiro aumenta a imunogenicidade" (capacidade de provocar resposta imunológica) "e reduz as taxas de infecções confirmadas e de doenças graves".



Portanto, as empresas pediram uma autorização de uso emergencial à FDA.