Ofensiva russa na Ucrânia se intensifica apesar de retomada das negociações

A ofensiva russa na Ucrânia se intensificou nesta terça-feira (15), com uma série de bombardeios em Kiev, apesar da retomada das negociações e de uma significativa concessão do presidente ucraniano, que disse estar disposto a desistir de ingressar na Otan.



Quatro pessoas morreram no bombardeio de um edifício de 15 andares no distrito de Sviatoshyn, na zona oeste da capital, informaram os serviços de emergência ucranianos.



"Às 4h20, tudo tremeu com força. Levantei, minha filha correu e perguntou: 'Você está viva?'. Mas, em um dos quartos, não conseguimos tirar meu genro e meu neto, então quebramos as portas e eles conseguiram sair", contou à AFP Lyubov Gura, de 73 anos, que morava no 11º andar.



Outro prédio de nove andares foi atingido no bairro de Podil, a noroeste, mais próximo do centro da cidade, e uma pessoa ficou ferida.



No dia anterior, no extremo noroeste da capital, Pierre Zakrzewski, cinegrafista da Fox News, foi morto, e seu colega Benjamin Hall ficou ferido, indicou nesta terça a rede de televisão americana.



Cerca de 29.000 pessoas foram evacuadas de várias cidades sitiadas em toda a Ucrânia nesta terça-feira, de acordo com Kirilo Tymoshenko, vice-chefe da administração presidencial.



As evacuações se aceleraram na cidade portuária sitiada de Mariupol, no sul da Ucrânia, onde mais de 2.100 pessoas foram mortas desde que a invasão russa começou em 24 de fevereiro, segundo autoridades locais.



"Hoje, cerca de 20.000 pessoas deixaram Mariupol em carros particulares usando um corredor humanitário. Cerca de 4.000 carros deixaram a cidade", informou.



- Toque de recolher em Kiev -



O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, anunciou um toque de recolher de 35 horas a partir das 20h00 (15h00 de Brasília) desta terça-feira, uma decisão motivada pelo momento especialmente perigoso - metade da população da capital fugiu desde o início da invasão russa.



Na grande cidade de Dnipro, no leste, relativamente intocada até então, o aeroporto foi bombardeado nesta terça, causando uma "destruição em massa", segundo seu prefeito, que a princípio não mencionou vítimas.



Em quase três semanas de conflito, mais de três milhões de pessoas fugiram da Ucrânia, principalmente para a Polônia, segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM). Entre eles, 1,4 milhão de crianças, ou seja, "quase uma criança por segundo", ressaltou o Unicef.



O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, denunciou que desde o início da invasão 97 crianças morreram em bombardeios russos contra "escolas, hospitais e lares".



Desafiando os ataques, chegaram a Kiev por trem os primeiros-ministros da Polônia, Mateusz Morawiecki, da República Tcheca, Petr Fiala, e da Eslovênia, Janez Jansa. Os três se reuniram com Zelensky e o primeiro-ministro ucraniano, Denys Shmygal.



"Estão bombardeando por todas as partes. Não somente em Kiev, mas também nas regiões ocidentais", afirmou Zelensky, segundo um vídeo publicando em sua conta no Telegram.



"Precisamos deter essa tragédia em andamento no Leste o quanto antes", escreveu o chefe do governo polonês, Mateusz Morawiecki, no Facebook.



O vice-primeiro-ministro polonês, Jaroslaw Kaczynski, afirmou na noite desta terça-feira em Kiev que a Polônia pediu uma "missão de paz" da Otan, "protegida pelas forças armadas", para ajudar a Ucrânia.



- Negociações continuam na quarta-feira -



A visita coincide com a retomada da quarta rodada das negociações russo-ucranianas, que começaram na segunda-feira e continuarão nesta quarta.



"É um processo de negociação complicado e extremamente trabalhoso. Existem contradições profundas. Mas, é claro, um compromisso é possível", disse Mykhailo Podoliak, negociador e conselheiro de Zelensky, no Twitter.



As conversas acontecem por videoconferência após três rodadas presenciais em Belarus e uma reunião na quinta-feira passada na Turquia entre os ministros das Relações Exteriores da Rússia e da Ucrânia.



O ministro das Relações Exteriores da Turquia, Mevlut Cavusoglu, viajou para a Rússia nesta terça-feira e depois irá para a Ucrânia para participar de negociações de cessar-fogo, informou o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.



O Kremlin considerou prematuro fazer qualquer "prognóstico", depois que um assessor da presidência ucraniana apontou a possibilidade de um acordo de paz antes do "final de maio".



- Zelensky desiste da Otan? -



Mas nesta terça-feira a situação parecia ter um desenvolvimento importante após uma declaração do presidente Zelensky, que afirmou que era preciso admitir que a Ucrânia nunca entraria na Otan.



"Durante anos ouvimos que as portas estavam abertas, mas também ouvimos que não podíamos nos unir. Essa é a verdade e deve ser reconhecida", disse ele em videoconferência com chefes militares.



Putin justificou em parte a invasão da Ucrânia por temores de que esta ex-república soviética se juntasse à aliança militar ocidental.



- Condenação na Rússia -



Na Rússia, um tribunal condenou a mulher que invadiu um programa de notícias governista para denunciar a ofensiva na Ucrânia a pagar uma multa.



Marina Ovsiannikova foi declarada culpada de uma "infração administrativa" e terá que pagar 30.000 rublos (cerca de 275 dólares), mas não foi presa.



Enquanto isso, o Ocidente segue apertando suas sanções contra a Rússia, com uma quarta série de medidas da União Europeia, que inclui bloqueios ao acesso a bens de luxo e instituições financeiras internacionais.



O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou ainda novas sanções contra o presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, e sua esposa, por corrupção e violações de direitos humanos.



A Rússia, por sua vez, adotou pela primeira vez nesta terça contra-sanções, contra o presidente americano Joe Biden, o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau e vários membros de seus governos.



Simultaneamente, como parte do fechamento de espaços no território europeu, a Rússia anunciou que deu início ao "procedimento de saída" do Conselho da Europa, entidade que zela pelos direitos humanos e que tem tanto a Rússia como a Ucrânia como membros.



O Conselho de Segurança da ONU planeja votar nesta quinta-feira, a pedido de Moscou, uma resolução "humanitária" ligada à "operação militar especial" russa na Ucrânia, um texto que não parece ter chances de ser aprovado no momento.



