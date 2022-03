Cruzeiro encalhado com milhares de turistas na República Dominicana é liberado

Um cruzeiro encalhado com milhares de turistas na República Dominicana foi liberado na madrugada desta terça-feira (15) "sem maiores contratempos", depois de mais de oito horas de trabalhos de resgate, segundo as autoridades, que informaram que o barco permanecerá no porto durante toda a noite para inspeções.



O Norwegain Escape, que encalhou ontem pouco depois de zarpar de um cais em Puerto Plata, a cerca de 200 km de Santo Domingo, pôde "ser resgatado sem maiores contratempos e tanto os turistas a bordo como sua tripulação estão ilesos", disse a Marinha dominicana nas redes sociais.



A embarcação, que se dirige a Saint Thomas com cerca de 3.000 passageiros e mais de 1.600 tripulantes, foi levada de volta a Puerto Plata, "onde atualmente está sendo avaliada para verificar se há algum dano", declarou a Norwegian Cruise Line (NCL) em comunicado.



Com a embarcação atracada no porto, alguns passageiros puderam descer e retomar as atividades turísticas, enquanto outros permaneceram a bordo usufruindo dos bares, restaurantes e piscinas do transatlântico.



A Marinha indicou que, após uma "inspeção do fundo por mergulhadores especializados [...] não foram detectadas avarias no fundo nem dentro do casco do transatlântico".



Além disso, a corporação anunciou que designou uma comissão, integrada por autoridades marítimas, do porto e da própria empresa para investigar "os fatores que incidiram no encalhamento do cruzeiro".



Ontem, o comandante da Marinha dominicana, o vice-almirante Ramón Betances Hernández, havia adiantado aos jornalistas que o navio encalhou devido aos "fortes ventos" que ocorreram naquela tarde, "de cerca de 30 nós".



Esta embarcação foi construída em 2015 com capacidade para 4.266 passageiros e uma tripulação de 1.733 pessoas, informa a empresa de turismo em seu site.



Localizada na costa norte do Atlântico dominicano, Puerto Plata é conhecida por suas praias paradisíacas, promovidas como "Costa do Âmbar" e "Noiva do Atlântico".



A passagem de cruzeiros é frequente neste país de 10 milhões de habitantes que tem no turismo uma de suas principais fontes de receita.