Polônia pede 'missão de paz' da Otan para ajudar a Ucrânia

A Polônia pediu uma "missão de paz" da Otan, "protegida pelas forças armadas" para ajudar a Ucrânia, declarou na noite desta terça-feira (15), em Kiev, o vice-primeiro-ministro polonês, Jaroslaw Kaczynski.



"Esta missão não poder ser uma missão desarmada. Deve tentar fornecer ajuda humanitária e pacífica à Ucrânia", declarou Kaczynski, citado pela agência de notícias PAP.



O funcionário participou, juntamente com os primeiros-ministros polonês, tcheco e esloveno, de um encontro com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, e o primeiro-ministro, Denys Shmygal.



Trata-se da primeira visita de dirigentes estrangeiros a Kiev desde o início da invasão russa da Ucrânia, em 24 de fevereiro.



"Acho que precisamos de uma missão de paz da Otan ou possivelmente de uma estrutura internacional mais ampla, mas uma missão que seja capaz de se defender e que esteja em território ucraniano, que esteja em território ucraniano com o acordo do presidente e do governo ucranianos, e que não seja uma missão indefesa", disse.