Wall Street se recupera após queda do petróleo

O mercado de ações de Nova York teve uma forte recuperação nesta terça-feira, beneficiado pela queda do petróleo, após atingir na véspera o menor nível desde fevereiro.



No fechamento, o Dow Jones ganhou 1,82%, a 33.545,92 pontos, e o tecnológico Nasdaq, 2,92%, a 12.948,62 unidades, após cair 2% ontem. O S&P; 500 subiu 2,15%, a 4.262,73 pontos.



As ações foram impulsionadas pela queda dos preços do petróleo, resumiram os analistas do Wells Fargo. "O mercado deu um grande suspiro de alívio com a queda dos preços das commodities, principalmente alimentos e energia", disse Adam Sarhan, da 50 Park Investment. "O aumento desses preços funciona como um imposto indireto sobre os consumidores e as empresas", explicou o consultor de investimentos.