Cerca de 20 mil deixam cidade ucraniana por corredor humanitário (autoridade)

Cerca de 20.000 pessoas conseguiram deixar nesta terça-feira a cidade portuária sitiada de Mariupol, sul da Ucrânia, por um corredor humanitário acordado com as forças russas, informou o subchefe da administração presidencial da Ucrânia, Kirilo Timoshenko.



"Cerca de 20.000 pessoas deixaram hoje Mariupol em veículos particulares, usando um corredor humanitário. Quatro mil carros saíram da cidade", disse Timoshenko. No total, 29 mil pessoas foram retiradas de várias cidades sitiadas na Ucrânia apenas hoje, segundo a fonte.



Um total de 160 veículos já haviam deixado ontem a cidade portuária de Mariupol, onde as condições são catastróficas, após dias de bombardeios e cerco por forças russas e seus aliados separatistas, o que obrigou os moradores a viver em porões.



O corredor humanitário utilizado por essas colunas de veículos liga Mariupol a Zaporizhia, no noroeste, passando por Berdyansk, numa distância de cerca de 270 km de estrada.



Após uma série de fracassos devido à falta de um cessar-fogo, as evacuações se aceleraram em Mariupol, enquanto seus habitantes carecem de comida e água. Mais de 2.100 pessoas foram mortas naquela cidade desde que a invasão russa começou, em 24 de fevereiro, segundo autoridades locais.