Filho de bilionário morre atingido por hélice de barco

O casamento de Juan Carlos e Andrea estava marcado para novembro de 2022 (foto: Reprodução/Twitter) Uma competição de pesca em Key Largo, na Flórida (EUA) terminou em tragédia no sábado (12/3). Andrea Montero, 30 anos, caiu do veleiro em que competia e, na sequência, o noivo dela, Juan Carlos Escotet Alviarez — o filho de 31 anos do presidente do banco Banesco da Venezuela — pulou ao mar para tentar salvá-la mas foi atingido pelas hélices da embarcação e não resistiu aos ferimentos.

Andrea teve ferimentos leves e sofreu uma batida leve na cabeça, mas sobreviveu.

Segundo veículos de imprensa da Venezuela, o casamento de Juan Carlos e Andrea estava marcado para novembro de 2022.

Juan Carlos era o filho mais novo de Juan Carlos Escotet Rodriguez, bilionário da Venezula, e já tinha trabalhado na empresa do pai como diretor da divisão norte-americana do grupo bancário Banesco.

De acordo com a revista "Forbes", o patrimônio de Juan Carlos Escotet Rodriguez, 62, é de aproximadamente US$ 3,5 bilhões e apesar de o banco Banesco ser sediado na capital venezuelana, Caracas, atua também no Panamá, República Dominicana, Porto Rico, Colômbia e Estados Unidos.