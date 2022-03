Biden participará de cúpulas de UE e Otan em Bruxelas na próxima semana

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, participará da cúpula extraordinária da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), marcada para 24 de março em Bruxelas, e de uma reunião da União Europeia (UE), anunciaram nesta terça-feira (15) fontes oficiais.



O secretario-geral da Otan, o norueguês Jens Stoltenberg, convocou para 24 de março em Bruxelas uma cúpula extraordinária da aliança militar, coincidindo com o início de um encontro de líderes da UE na capital belga.



Stoltenberg anunciou que, na reunião, "abordaremos as consequências da invasão russa da Ucrânia, nosso forte apoio à Ucrânia e fortaleceremos ainda mais a dissuasão e as defesas da Otan em resposta a uma nova realidade para a nossa segurança".



De acordo com o secretário-geral, "neste momento crítico, a América do Norte e a Europa devem continuar unidos" na aliança militar.



Nesse sentido, a Casa Branca informou em Washington que Biden participará dessa cúpula para reafirmar o "forte compromisso" dos Estados Unidos com seus aliados.



Por sua vez, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, confirmou a presença de Biden, no mesmo dia 24, na jornada inicial de uma reunião de líderes dos países da UE, um encontro previsto para ser concluído na sexta-feira (25).



Segundo Michel, os líderes europeus discutirão o "apoio à Ucrânia e a seu povo, [e] o fortalecimento da cooperação transatlântica é uma resposta à agressão da Rússia contra a Ucrânia".



Uma ação transatlântica coordenada "é mais importante do que nunca", escreveu Michel no Twitter.



