Países da UE reservam mais de 10 mil leitos hospitalares para ucranianos

Refugiada ucraniana chega com seu bebê à Polônia (foto: Louisa GOULIAMAKI / AFP)

Os 27 países da União Europeia reservaram mais de 10.000 leitos hospitalares para ucranianos, anunciou nesta terça-feira (15) a comissária europeia para a Saúde, Stella Kyriakides."Certificamo-nos de reservar mais de 10.000 leitos em hospitais nos Estados-membros para transferir pacientes que aguardam tratamento", disse Kyriakides em entrevista coletiva.Para gerenciar a transferência, serão instalados "centros de saúde" - pontos de controle do estado de saúde dos pacientes - nas fronteiras entre a UE e a Ucrânia."Os primeiros pacientes pediátricos foram transferidos esta semana da Polônia para a Itália", disse Kyriakides, que espera "mais transferências".Desde o início da crise, a Itália acolheu várias dezenas de crianças ucranianas doentes, das quais pelo menos 24 estão na Lombardia e 13 no Piemonte, segundo as autoridades locais.