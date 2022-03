Rússia iniciou 'procedimento de saída' do Conselho Europeu

A Rússia decidiu nesta terça-feira(15) iniciar "o procedimento de saída" do Conselho Europeu, acusando a Otan e a União Europeia (UE) de transformá-lo em um instrumento a serviço de "sua expansão político-militar e econômica para o Leste".



"O aviso de retirada da Federação Russa da organização" foi entregue nesta terça-feira à sua secretária-geral, Marija Pejcinovic Buric, de acordo com um comunicado do Ministério das Relações Exteriores da Rússia em sua conta no Telegram.



"Aqueles que nos forçarem a tomar esta medida terão total responsabilidade pela destruição do espaço humanitário e jurídico comum no continente e pelas consequências para o próprio Conselho Europeu, que, sem a Rússia, perderá seu status pan-europeu", acrescentou.



A Aliança Atlântica e a UE, afirma o Ministério, "só veem nesta organização um instrumento de apoio ideológico para a sua expansão político-militar e econômica para o Leste".



Em seu comunicado, a diplomacia russa acusa as instituições do Conselho, incluindo o Tribunal Europeu de Direitos Humanos (CEDH), seu órgão judicial, de serem "usados sistematicamente para exercer pressão sobre a Rússia e interferir em assuntos internos".



Desde o dia seguinte ao início da ofensiva russa em 24 de fevereiro na Ucrânia, o Conselho Europeu decidiu suspender a participação da Rússia em seus diferentes órgãos, exceto no CEDH, última instância para os 145 milhões de cidadãos russos.



O Conselho Europeu, criado em 1949, reúne quase todos os Estados do continente, 47 no total, incluindo a Rússia, desde 1996, e a Ucrânia, desde 1995.