O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, convocou uma cúpula extraordinária dos líderes da aliança militar transatlântica para 24 de março em Bruxelas.



O encontro contará com a presença do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que - segundo uma fonte europeia - pretende participar no mesmo dia de uma cúpula de dirigentes da União Europeia na capital belga.