Multidão enfurecida tenta invadir gabinete do presidente de Sri Lanka

Uma multidão tentou invadir o escritório do presidente do Sri Lanka nesta terça-feira (15), em meio à crescente indignação pelo aumento dos preços desencadeado pela pior crise econômica e financeira da história moderna da ilha.



Os preços dos alimentos, remédios e outros itens essenciais estão subindo, as filas estão ficando mais longas nos postos de gasolina e os apagões se tornaram a norma.



Os comerciantes não podem mais pagar as importações devido à falta de divisas.



Pouco depois de uma reunião entre o presidente Gotabaya Rajapaksa e uma delegação visitante do Fundo Monetário Internacional (FMI), várias das principais avenidas de Colombo foram bloqueadas por manifestantes, que conseguiram se reunir na capital apesar da forte interrupção do transporte público por várias semanas devido à falta de combustível .



A pedido do principal partido da oposição, o SJB (Samagi Jana Balawegaya), uma multidão cercou a secretaria da presidência e confrontos com a polícia eclodiram quando os manifestantes tentaram invadir o prédio gritando slogans pedindo a renúncia de Rajapaksa.



Segundo as autoridades, a ilha vive sua pior crise financeira desde a independência do Reino Unido em 1948.