Nuvem de poeira do Saara cobre de laranja partes da Espanha e da França

Veículos cobertos de uma camada de poeira laranja, trilhos do metrô com areia e um céu tingido de vermelho: uma grande nuvem de poeira proveniente do Saara pairou sobre boa parte da Espanha, na madrugada de segunda para terça-feira (15), antes de seguir para a França.



Pessoas limpando com mangueira seus carros, varandas, ou portas dos edifícios, podiam ser vistas no centro da capital espanhola, onde esta poeira fina avermelhada transformou a paisagem.



No metrô e nos estacionamentos, os pisos estavam empoeirados, e as janelas nos andares mais altos, manchadas de marrom.



Atravessando os Pirenéus, o fenômeno chegou ao oeste de França na terça-feira, e deve continuar para norte, segundo o serviço meteorológico Météo France, que alertou que pode durar até quinta-feira.



Na Espanha, esse fenômeno meteorológico de fortes ventos quentes carregados de pó de areia do deserto do Saara é conhecido como "calima" ("bruma", em tradução livre). É bastante comum, sobretudo, no arquipélago atlântico das Canárias, situado no nordeste da África.



A ocorrência atual é um "extraordinário episódio de bruma com reduções da visibilidade muito importante em amplas áreas da península", detalhou o porta-voz da Agência Estatal de Meteorologia (Aemet), Rubén del Campo, em uma mensagem à imprensa, acrescentando que afeta "cidades tão distantes quanto Granada (ao sul), Madri (centro) e Léon (nordeste)".



E será persistente, já que "está previsto que continue chegando poeira em grande quantidade" nas próximas horas, relatou Del Campo.



As tempestades no deserto do Saara criam rajadas de vento na superfície do solo, que levantam partículas de areia e pó, explicou a Aemet, em um vídeo no Twitter.



As partículas menores ficam suspensas no ar, devido à diferença de temperatura entre o ar quente, no alto, e o solo que se esfria, enquanto as mais pesadas caem, completa a agência.



Em seguida, o vento transporta as partículas até a Península Ibérica, onde não se descarta que haja "chuvas de barro" sobre a Espanha, caso a bruma e as chuvas se encontrem, adverte o vídeo.



A qualidade do ar era "extremamente desfavorável" na manhã desta terça em Madri, em Segóvia e em Ávila, no centro do país, segundo as autoridades.



Na França, o fenômeno deve durar até quinta-feira, porque a areia "está bloqueada por um anticiclone sobre a Grécia", disse Marine Jeoffrion, do Météo France, a repórteres.