97 crianças morreram na guerra na Ucrânia, diz Zelensky ao Parlamento do Canadá

Noventa e sete crianças ucranianas morreram desde o início da invasão da Rússia à medida que os combates continuam, disse o presidente ucraniano Volodimir Zelensky nesta terça-feira (15) em um discurso no parlamento do Canadá.



"Eles já mataram 97 crianças ucranianas", disse Zelensky no vídeo, acrescentando que os militares russos estavam "destruindo tudo: complexos memoriais, escolas, hospitais, conjuntos habitacionais".



"Não estamos pedindo muito. Estamos pedindo justiça, apoio real, que nos ajude a ganhar, a nos defender, a salvar vidas", disse ele, aplaudido de pé pelos parlamentares.



"Estão nos dando ajuda militar e humanitária, implementaram sanções severas, mas infelizmente estamos vendo como isso não encerra a guerra", disse ele, indicando que a Rússia pretende "aniquilar a Ucrânia".



"Queremos viver, queremos paz", disse Zelensky, pedindo aos parlamentares canadenses que imaginem suas cidades bombardeadas, sitiadas...



"A democracia no mundo tem sorte de ter você como seu defensor", declarou o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, sobre Zelensky pouco antes.



O presidente ucraniano é "uma inspiração para todos", disse ele.