Rússia diz que recebeu garantias dos EUA sobre acordo nuclear com Irã

A Rússia disse nesta terça-feira (15) que recebeu garantias dos Estados Unidos que as sanções impostas pela guerra na Ucrânia não afetariam sua cooperação com o Irã, o que poderia reviver o acordo internacional sobre o programa nuclear iraniano.



"Obtivemos garantias por escrito. Elas foram incluídas nos acordos para relançar o Plano de Ação Abrangente Conjunto sobre o programa nuclear do Irã", disse o chanceler russo Sergey Lavrov, juntamente com seu colega iraniano Hossein Amir-Abdollahian.



Segundo ele, a futura cooperação nuclear russo-iraniana está garantida, "particularmente no que diz respeito ao seu elemento avançado, a usina de Bushehr".



No início de março, um entendimento parecia desenhado para salvar o acordo de 2015 entre o Irã de um lado e as grandes potências do outro, que estava quase terminado depois que os EUA se retiraram do pacto em 2018 sob o governo de Donald Trump.



Mas em 5 de março, a Rússia, atolada em sanções ocidentais por sua invasão da Ucrânia, pediu a Washington uma garantia de que essas sanções não afetariam sua cooperação econômica com o Irã, fazendo com que as negociações fossem temporariamente suspensas.



"Os americanos estão dizendo todos os dias que interrompemos o acordo (sobre o programa nuclear iraniano), mas é mentira", disse Lavrov.



Para o responsável russo, as negociações estão na "última linha reta".



O ministro das Relações Exteriores iraniano insistiu nesta terça-feira que não há relação entre "o que está acontecendo na Ucrânia (...) e as negociações em Viena" sobre a questão nuclear.



"Depois das entrevistas que tive com Lavrov, a Rússia - como tem feito nos últimos anos, com um papel muito positivo nestas negociações para chegar a um acordo sólido - estará do lado do Irã", declarou.



"O lado americano precisa que reduzir suas excessivas demandas para que possamos chegar a um acordo", insistiu Amir Abdollahian.