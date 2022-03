Rússia pede ao Conselho de Segurança da ONU votar resolução 'humanitária' sobre Ucrânia

A Rússia propôs aos seus 14 sócios do Conselho de Segurança da ONU votar, nesta quarta-feira(15), uma resolução "humanitária" vinculada à "operação militar especial" russa na Ucrânia, anunciaram, nesta terça, diplomatas russos.



Durante um encontro com a imprensa, o embaixador da Rússia na ONU, Vassily Nebenzia, lamentou que a França e o México tenham negado submeter seu projeto de resolução sobre ajuda humanitária após 15 dias de discussões, inclinando-se por solicitar uma votação diretamente à Assembleia Geral das Nações Unidas.



"Vamos propor nosso próprio projeto, que é humanitário", disse Nebenzia, que destacou que desde a proposta de Emmanuel Macron de uma resolução sobre ajuda humanitária, Moscou já havia se manifestado a favor de sua eventual adoção.



Rússia também foi taxativa sobre que não deveria haver menções "políticas" no texto.



Paris e Cidade do México, pressionadas, segundo diplomatas, por Reino Unido e EUA, queriam solicitar em seu projeto um "cessar das hostilidades", uma menção considerada "política" por Moscou.



O embaixador adjunto russo na ONU, Dmitri Polyanskit, disse à AFP que Moscou formalizará sua proposta de resolução "humanitária" nos próximos minutos.



"Solicita-se uma votação para amanhã", quarta, acrescentou, indicando que cabia à presidência do Conselho de Segurança, a cargo dos Emirados Árabes Unidos, decidir a hora.



França e México ainda não fixaram uma data para que a Assembleia Geral vote seu projeto de resolução.



No dia 2 de março, a Assembleia Geral aprovou por esmagadora maioria o texto condenando a Rússia por sua invasão na Ucrânia em 24 de fevereiro. A resolução recebeu 141 votos a favor, enquanto cinco países votaram contra e 35 se abstiveram.