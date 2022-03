Quase 2.000 automóveis saíram da cidade ucraniana de Mariupol por um corredor humanitário

Quase 2.000 veículos conseguiram sair da cidade ucraniana de Mariupol, cercada pelas forças russas e os separatistas pró-Moscou, através de um corredor humanitário, informou a prefeitura nesta terça-feira.



"Outros 2.000 carros estão esperando para sair da cidade", afirmou a prefeitura de Mariupol, que não revelou quantas pessoas conseguiram fugir da cidade portuária, onde as condições de vida são precárias, após dias de bombardeios e cerco.



Na segunda-feira, 160 veículos conseguiram sair, de acordo com as autoridades locais, o que demonstra que após uma série de fracassos, devido à impossibilidade de alcançar um cessar-fogo no conflito, as retiradas de civis aceleraram.



O corredor humanitário para os carros liga Mariupol a Zaporizhzhia, através de Berdiansk, uma distânica de 270 km.



Situada a 55 km da fronteira russa e a 85 km do reduto separatista de Donetsk, Mariupol é a maior cidade ainda sob controle de Kiev na região do Donbas, onde ficam Donetsk e Lugansk.