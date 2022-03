Três jornalistas mortos e mais de 30 feridos desde o início da invasão russa

Três jornalistas morreram e mais de 30 ficaram feridos desde o início da invasão russa, em 24 de fevereiro, anunciou, nesta terça-feira (15), Ludmila Denissova, encarregada dos direitos humanos no Parlamento ucraniano.



"Ao menos 35 jornalistas foram vítimas" das forças russas e três deles vieram a óbito, declarou Denissova em sua conta no Telegram.



O americano Brent Renauld recebeu um tiro mortal no domingo no entorno de Kiev, o jornalista ucraniano Evgueni Sakun morreu no bombardeio da torre de televisão de Kiev e o também ucraniano Viktor Duda, durantes o combates próximo sa Mikolaiv (sul do país).



Vários repórteres ficaram feridos "por disparos intencionais do inimigo", segundo a responsável, que citou suíços, tchecos, dinamarqueses e britânicos.



"O inimigo tenta destruir a infraestrutura audiovisual ucraniana", disse, citando os ataques contra as torres de televisão de Kiev, Lutsk e Rivne.