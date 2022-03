A Rússia afirmou nesta terça-feira (15) que recebeu garantias dos Estados Unidos de que as sanções impostas pela guerra na Ucrânia não vão afetar sua cooperação com o Irã, o que poderá levar, então, à reativação do acordo internacional sobre o programa nuclear iraniano.



"Obtivemos garantias por escrito. Foram incluídas nos acordos para relançar o Plano de Ação Conjunto Global sobre o programa nuclear do Irã", anunciou o ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, ao lado de seu homólogo iraniano, Hossein Amir-Abdollahian.