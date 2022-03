Ao menos 89.000 britânicos se oferecem para acolher refugiados ucranianos

Em torno de 89.000 pessoas no Reino Unido manifestaram interesse em hospedar refugiados ucranianos em suas casas, um dia depois de o governo de Boris Johnson anunciar um plano de acolhida por parte de particulares.



Até a manhã desta terça-feira, 88.712 pessoas manifestaram seu interesse, disse à AFP o departamento no governo responsável pelo programa.



As pessoas que decidirem abrigar refugiados ucranianos em suas casas receberão 350 libras (US$ 456) por mês. O período mínimo obrigatório de "hospedagem" é de pelo menos seis meses.



Os refugiados beneficiários, que deverão obter um visto, poderão viver e trabalhar no Reino Unido por até três anos, além de receberem benefícios sociais.



A invasão russa da Ucrânia levou quase três milhões de pessoas ao exílio, conforme balanço mais recentes de agências da ONU.



Criticado por sua lentidão e pelo baixo número de vistos concedidos - 4.600, segundo os últimos números divulgados nesta terça-feira -, assim como pela complexidade do processo inicial, o governo Boris Johnson vem simplificando e ampliando o programa.



O Executivo também está trabalhando "para identificar o uso apropriado dos ativos apreendidos" no âmbito das sanções contra magnatas russos próximos ao presidente Vladimir Putin, anunciou ontem um porta-voz de Downing Street.