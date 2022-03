Rússia não quer fazer prognósticos sobre negociações com a Ucrânia

O Kremlin considera prematura qualquer "prognóstico" sobre as negociações com a Ucrânia, que devem ser retomadas nesta terça-feira, depois que um conselheiro da presidência ucraniana considerou possível um acordo de paz antes de maio.



"O trabalho entre as duas delegações (russa e ucraniana) prossegue por videoconferência, é um trabalho complexo, e o fato de que prossiga já é positivo" afirmou o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov.



"Não queremos fazer prognósticos no momento", acrescentou. Ele disse que prefere "esperar e ter resultados concretos antes de informar as populações dos dois países".



Mais cedo, Oleksiï Arestovich, conselheiro da presidência ucraniana, considerou possível que um acordo de paz possa ser anunciado entre Moscou e Kiev.



"Penso que no mais tardar em maio (...) provavelmente deveremos chegar a um acordo de paz, e talvez mais rapidamente", disse.



GOOGLE