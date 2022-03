O governo britânico impôs nesta terça-feira (15) sanções comerciais à Rússia em resposta à invasão da Ucrânia, as quais incluem tarifas punitivas sobre produtos como vodca e a proibição da exportação de artigos de luxo.



"Nossas novas tarifas isolarão ainda mais a economia russa do comércio mundial, garantindo que não se beneficie do sistema internacional baseado em regras que não respeita", disse o ministro das Finanças, Rishi Sunak, em um comunicado.