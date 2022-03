Uma criança vira refugiada a cada segundo na Ucrânia, segundo o Unicef

Pai atravessa fronteira da Ucrânia com Polônia levando o filho em carrinho de supermercado (foto: Louisa GOULIAMAKI / AFP)

Quase a cada segundo, uma criança na Ucrânia se torna refugiada - informou o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), nesta terça-feira (15/3).- Leia: Ataques mortais em Kiev antes da nova reunião de negociação pela paz Nos últimos 20 dias, após a invasão da Ucrânia pela Rússia, em torno de 1,4 milhão de crianças se viram obrigadas a fugir do país, ou seja, cerca de 55 por minuto, ou "praticamente uma criança por segundo", disse o porta-voz do Unicef, James Elder, em entrevista coletiva em Genebra.No total, mais de 2,95 milhões de pessoas fugiram da Ucrânia, de acordo com o último balanço do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur)."Esta crise, por sua velocidade e sua magnitude, não tem precedentes desde a Segunda Guerra Mundial", disse Elder.O porta-voz sublinhou que as crianças correm "o risco de se verem separadas de seus pais, sofrerem violência, serem exploradas sexualmente, ou servirem ao tráfico" de pessoas.